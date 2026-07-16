В Госдуме допустили переговоры с Google после удаления VK и «Макс»
В удалении приложений VK и национального мессенджера «Макс» из Google Play нет ничего удивительного. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.
По его мнению, «с точки зрения устранения конкуренции» произошедшее - это «последовательный шаг санкционно-технологической политики» в отношении российских разработчиков и достижений.
Депутат допустил, что возможны переговоры российской стороны с Google для возврату этих ресурсов.
«Чтобы, по крайней мере, минимизировать сейчас сложности, с которыми будут сталкиваться наши пользователи», — заключил Ющенко.
Ранее в Минцифры назвали удаление приложений VK Музыка, Мессенджер и Видео, «Одноклассники» и «Дзен» из App Store «политически мотивированным решением», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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