В ГД предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

Депутат рассказал, что, став многодетной, семья получит 1,8 млн рублей на погашение ипотеки. По словам политика, такие льготы будут работать на демографию и интересы семей и позволят увеличить рождаемость в полтора раза.

К тому же Миронов отметил, что в ГД предложили ввести дифференцированную шкалу по льготной ипотеке: прежние 6% для семей с одним ребенком, 4% — с двумя, 2% — для многодетных и 0% — для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН рассказал, что сегодня многие квартиры-студии не соответствуют потребительским требованиям, поэтому застройщики сталкиваются со сложностями при продаже такого формата жилья.