В ГД предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми
Депутат Сергей Миронов предложил ввести в России выплаты семьям на погашение ипотеки, начиная с первого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рождается первенец — государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй ребенок — 600 тысяч, третий — 700 тысяч рублей», - уточнил он.
Депутат рассказал, что, став многодетной, семья получит 1,8 млн рублей на погашение ипотеки. По словам политика, такие льготы будут работать на демографию и интересы семей и позволят увеличить рождаемость в полтора раза.
К тому же Миронов отметил, что в ГД предложили ввести дифференцированную шкалу по льготной ипотеке: прежние 6% для семей с одним ребенком, 4% — с двумя, 2% — для многодетных и 0% — для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет.
Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН рассказал, что сегодня многие квартиры-студии не соответствуют потребительским требованиям, поэтому застройщики сталкиваются со сложностями при продаже такого формата жилья.
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