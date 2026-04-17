В Госдуме заявили, что «парад запретов» вызывает у россиян негатив
Запрет брать пауэрбанки на борт самолета будет негативно воспринят обществом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев.
«В целом парад запретов, который мы видим в последнее время... у людей вызывает негативные эмоции», — отметил депутат.
Комментируя информацию о возможном ограничении в отношении пауэрбанков, он указал, что это общая проблема «для многих стран». По его мнению, в этом вопросе полезно обратить внимание на опыт регулирования в других государствах.
Прокофьев добавил, что кроме пауэрбанков аккумуляторы есть также в смартфонах, планшетах и ноутбуках. И если говорить о безопасности, то следует ввести стандарты, позволяющие обеспечить безопасность перевозок, без ущерба для комфорта граждан.
Ранее в СМИ появилась информация, что Росавиация предложила Минтрансу РФ запретить использование пауэрбанков в самолётах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
