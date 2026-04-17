В Госдуме заявили, что «парад запретов» вызывает у россиян негатив

«В целом парад запретов, который мы видим в последнее время... у людей вызывает негативные эмоции», — отметил депутат.



Комментируя информацию о возможном ограничении в отношении пауэрбанков, он указал, что это общая проблема «для многих стран». По его мнению, в этом вопросе полезно обратить внимание на опыт регулирования в других государствах.

Прокофьев добавил, что кроме пауэрбанков аккумуляторы есть также в смартфонах, планшетах и ноутбуках. И если говорить о безопасности, то следует ввести стандарты, позволяющие обеспечить безопасность перевозок, без ущерба для комфорта граждан.

Ранее в СМИ появилась информация, что Росавиация предложила Минтрансу РФ запретить использование пауэрбанков в самолётах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

