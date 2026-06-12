Путин: Страны НАТО развязали войну против России

Президент Владимир Путин констатировал, что государства Североатлантического альянса развязали войну против России, которая началась с государственного переворота на Украине. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с участниками специальной военной операции в честь Дня России.

«Все страны НАТО без исключения наращивают усилия и делают все возможное для организации враждебных России действий», — подчеркнул Путин.

При этом он выразил уверенность, что в западных столицах уже осознали невозможность нанесения стратегического поражения России.

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Президент добавил, что никому никогда не удавалось добиться стратегического поражения России, поэтому западные партнеры просто поторопились со своими планами. Глава государства отметил необходимость учитывать возможности противника и продолжать укреплять собственный оборонный потенциал.

Путин также обратил внимание на то, что у противника отсутствует целый ряд вооружений, которые уже стоят на вооружении российской армии. Президент заверил, что в будущем таких образцов у России станет еще больше и они будут значительно лучше.

Также в ходе встречи в Кремле Путин оценил развитие Министерства обороны в условиях СВО, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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