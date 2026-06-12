Путин: Страны НАТО развязали войну против России
Президент Владимир Путин констатировал, что государства Североатлантического альянса развязали войну против России, которая началась с государственного переворота на Украине. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с участниками специальной военной операции в честь Дня России.
«Все страны НАТО без исключения наращивают усилия и делают все возможное для организации враждебных России действий», — подчеркнул Путин.
При этом он выразил уверенность, что в западных столицах уже осознали невозможность нанесения стратегического поражения России.
Президент добавил, что никому никогда не удавалось добиться стратегического поражения России, поэтому западные партнеры просто поторопились со своими планами. Глава государства отметил необходимость учитывать возможности противника и продолжать укреплять собственный оборонный потенциал.
Путин также обратил внимание на то, что у противника отсутствует целый ряд вооружений, которые уже стоят на вооружении российской армии. Президент заверил, что в будущем таких образцов у России станет еще больше и они будут значительно лучше.
Также в ходе встречи в Кремле Путин оценил развитие Министерства обороны в условиях СВО, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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