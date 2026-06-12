Президент Владимир Путин констатировал, что государства Североатлантического альянса развязали войну против России, которая началась с государственного переворота на Украине. Об этом глава государства заявил на встрече в Кремле с участниками специальной военной операции в честь Дня России.

«Все страны НАТО без исключения наращивают усилия и делают все возможное для организации враждебных России действий», — подчеркнул Путин.

При этом он выразил уверенность, что в западных столицах уже осознали невозможность нанесения стратегического поражения России.