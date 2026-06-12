Путин рассказал о российском аналоге спутниковой группировки Starlink
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране создана система спутниковой группировки, аналогичная Starlink и даже превосходящая ее по характеристикам.
По словам Путина, система уже появилась и внедряется, однако вопрос заключается в ее масштабировании. Президент отметил, что совсем недавно в результате очередного пуска на орбиту было выведено еще 16 спутниковых аппаратов, но этого пока недостаточно.
«Но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально», — подчеркнул глава государства, которого цитирует ТАСС.
Путин также сообщил что в России идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением. Об этом глава государства сообщил на встрече с военнослужащими — участниками специальной военной операции в Кремле.
В ходе беседы российский лидер рассказал об укреплении системы ПВО для борьбы с БПЛА, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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