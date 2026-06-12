Путин рассказал о российском аналоге спутниковой группировки Starlink

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране создана система спутниковой группировки, аналогичная Starlink и даже превосходящая ее по характеристикам.

По словам Путина, система уже появилась и внедряется, однако вопрос заключается в ее масштабировании. Президент отметил, что совсем недавно в результате очередного пуска на орбиту было выведено еще 16 спутниковых аппаратов, но этого пока недостаточно.

«Но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально», — подчеркнул глава государства, которого цитирует ТАСС.