Путин назвал численность группировки российских войск в зоне СВО

Президент России Владимир Путин раскрыл численность группировки российских войск в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с участниками СВО в День России.

«У нас группировка большая, свыше 700 тысяч человек», — отметил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Он также добавил, что очень много служащих в Министерство обороны приходят именно из числа участников спецоперации.

Президент подчеркнул решающую роль российских штурмовиков в решении боевых задач. По его словам, именно штурмовые группы и пехота ставят точку в боевых операциях.