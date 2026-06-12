Путин сообщил об укреплении системы ПВО для борьбы с БПЛА

Президент России Владимир Путин заявил об укреплении системы противовоздушной обороны (ПВО) страны для противодействия беспилотникам самолетного типа. Об этом глава государства сообщил на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле.

«Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники», — отметил Путин, которого цитирует РИА Новости.

По его президента, такими атаками противник пытается внести раскол в российское общество, посеять растерянность среди граждан и нанести моральный и экономический ущерб.