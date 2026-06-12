Путин сообщил об укреплении системы ПВО для борьбы с БПЛА

Президент России Владимир Путин заявил об укреплении системы противовоздушной обороны (ПВО) страны для противодействия беспилотникам самолетного типа. Об этом глава государства сообщил на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле.

«Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники», — отметил Путин, которого цитирует РИА Новости.

По его президента, такими атаками противник пытается внести раскол в российское общество, посеять растерянность среди граждан и нанести моральный и экономический ущерб.

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«Я сейчас не буду вдаваться в подробности, специалисты это знают. Для работы на самых разных высотах, с разными объектами поражения. И мы делаем это, и будем это делать», — подчеркнул президент, говоря о задачах по укреплению ПВО.

Путин также добавил, что российская экономика получает ущерб от ударов Вооруженных сил Украины, однако все повреждения быстро восстанавливаются.

В ходе сегодняшней встречи в Кремле Путин также назвал численность группировки российских войск в зоне СВО, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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