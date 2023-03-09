Три станции БКЛ выполнили в стиле лофт
Стены станций «Савёловская», «Марьина Роща» и «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) выполнены в стиле лофт. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в дизайне использованы характерные для стиля лофт промышленные элементы. Заммэра отметил, что подобное дизайнерское решение позволяет пассажирам насладиться видом металла. Например, обычно при обделке тоннелей чугунные тюбинги скрывают от глаз пассажиров, однако при строительстве новых станций конструкции решили показать, покрыв тремя слоями краски для большей износостойкости.
Дизайн путевых стен в стиле лофт придал еще большей уникальности каждой станции, считает генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов. Он отметил, что станция «Савёловская» Большого кольца была открыта еще в 2018 году, а станции «Марьина Роща» и «Рижская» открыли в рамках запуска БКЛ.
Кравцов добавил, что визитной карточкой «Марьиной Рощи» стали отделанные «под фарфор» пилоны, напоминающие усадьбы дворян. На станции «Рижская» приковывают взгляды арки-порталы из металла, украшенные светодиодной подсветкой по краям.
Длина Большой кольцевой линии составляет более 70 км и включает в себя 31 станцию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги полноценной работы Большого кольца метро. По его словам, москвичи совершили более 4 млн поездок по БКЛ в течение пяти дней после открытия.
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