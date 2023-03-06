Собянин подвел первые итоги полноценной работы Большого кольца метро
Москвичи совершили более 4 млн поездок по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в течение пяти дней после открытия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Всего за пять дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили больше 4 млн поездок. Пассажиры смогли оценить удобство новых станций для ежедневного передвижения по городу», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Как отметил Собянин, самыми популярными станциями нового участка БКЛ за пять дней стали «Текстильщики», «Сокольники», «Каширская». Более 70% пассажиров пересели на кольцо с других линий, за счет этого многие станции — в частности, «Калужская», «Автозаводская», «Нагатинская» — разгрузились до 28%.
Кроме того, мэр рассказал, что пассажиропоток на ранее работавших станциях БКЛ вырос на 45%. После замыкания кольца количество пассажиров на некоторых станциях выросло более чем в три раза.
По словам Собянина, БКЛ для горожан — новые удобные маршруты и рекордные 47 пересадок на другие линии и направления. Теперь москвичи экономят на поездках до 45 минут в день. Градоначальник выразил уверенность, что БКЛ станет одной из самых востребованных линий столичного метро, и многие будут выбирать для поездок по городу метрополитен, а не личный транспорт.
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