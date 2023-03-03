Собянин: На БКЛ метро курсируют 92 брендированных тематических поезда
Тематические поезда курсируют на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, каждый из 92 составов оформлен в дизайне «Два сердца столицы» и стилистике БКЛ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Один из поездов — особенный, в нем можно прочитать интересные факты о самом протяженном метрокольце мира, его строительстве и дизайне станций, посмотреть фотографии», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что время ожидания на станциях БКЛ в пиковые часы сократилось почти вдвое и теперь составляет всего 1,5-2 минуты благодаря запуску нового, самого большого по площади электродепо «Нижегородское».
Кроме того, мэр Москвы рассказал, что основу парка БКЛ составляют новейшие российские поезда «Москва-2020». Эти составы — одни из самых удобных в мире: они отличаются широкими дверьми, сквозным проходом между вагонами, оснащены USB-разъемами для зарядки гаджетов. Кроме того, поезда «Москва-2020» тише предыдущих моделей.
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