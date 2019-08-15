Три рейса предоставят пассажирам самолёта, совершившего жёсткую посадку в поле

Пассажиров самолёта А-321, совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье, отправят в Симферополь тремя рейсами, сообщает АГН «Москва».

Отмечается, что улететь из подмосковного аэропорта Жуковский люди смогут на рейсах Жуковский-Симферополь У6-230, где есть семь свободных мест, Домодедово-Симферополь У6-35, где есть 17 свободных мест, а также Домодедово-Симферополь У6-9105, где свободно 162 кресла.

Однако вначале резервный борт отправит пассажиров, застрявших из-за аварии в Симферополе — они должны были лететь тем же бортом, что экстренно сел возле столицы. Затем уже будут размещены пассажиры злополучного рейса из Москвы.