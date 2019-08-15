Три рейса предоставят пассажирам самолёта, совершившего жёсткую посадку в поле
Пассажиров самолёта А-321, совершившего аварийную посадку в поле в Подмосковье, отправят в Симферополь тремя рейсами, сообщает АГН «Москва».
Отмечается, что улететь из подмосковного аэропорта Жуковский люди смогут на рейсах Жуковский-Симферополь У6-230, где есть семь свободных мест, Домодедово-Симферополь У6-35, где есть 17 свободных мест, а также Домодедово-Симферополь У6-9105, где свободно 162 кресла.
Однако вначале резервный борт отправит пассажиров, застрявших из-за аварии в Симферополе — они должны были лететь тем же бортом, что экстренно сел возле столицы. Затем уже будут размещены пассажиры злополучного рейса из Москвы.
Напомним, судно вылетело утром из аэропорта Жуковский и направлялось в Симферополь. Из-за отказа двигателей пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в поле. Причиной поломки стали птицы, попавшие в оба двигателя. Судно садилось с убранным шасси, экипаж отключил сломанные двигатели, чтобы не допустить возгорания.
Добавим, в региональном Минздраве уточнили число пострадавших и обратившихся за медпомощью в результате аварии. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», 55 человек обратились за помощью, из них 29 были доставлены в центральную Раменскую больницу. Среди них одна беременная женщина и десять детей.
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