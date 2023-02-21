Три питбуля загрызли ребенка под Великим Новгородом
Три питбуля насмерть загрызли мальчика в поселке Парфино Новгородской области, сообщает управление следственного комитета по региону.
Это случилось, когда семилетний ребенок был в гостях у своего друга без присмотра взрослых. В какой-то момент животные набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак. Когда у него это не получилось, он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала питбулей.
Мальчик умер на месте от полученных травм. По данному факту расследуется уголовное дело.
Ранее жительница Переславля-Залесского умерла в центральной районной больнице после нападения стаи бродячих собак.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Эксперт: возможности Запада поддерживать режим Зеленского подходят к концу
- Власти Турции сообщили, что риска цунами в провинции Хатай нет
- Три питбуля загрызли ребенка под Великим Новгородом
- Десятки стран попросили МОК разъяснить нейтралитет России на Олимпиаде
- Bloomberg: член Политбюро Компартии КНР Ван И прибудет в Москву с мирным планом по Украине
- МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию
- Вступившего в киевскую тероборону адвоката Новикова просят лишить статуса
- СМИ: чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив
- Столтенберг объявил о скорой отставке с поста генсека НАТО
- Кулеба: Украина не просила о размещении иностранного воинского контингента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru