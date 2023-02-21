Три питбуля загрызли ребенка под Великим Новгородом

Три питбуля насмерть загрызли мальчика в поселке Парфино Новгородской области, сообщает управление следственного комитета по региону.

На Камчатке ребенок госпитализирован после нападения собаки

Это случилось, когда семилетний ребенок был в гостях у своего друга без присмотра взрослых. В какой-то момент животные набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак. Когда у него это не получилось, он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала питбулей.

Мальчик умер на месте от полученных травм. По данному факту расследуется уголовное дело.

Ранее жительница Переславля-Залесского умерла в центральной районной больнице после нападения стаи бродячих собак.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Великий НовгородДетиСобаки
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