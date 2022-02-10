Бродячие собаки насмерть загрызли женщину в Ярославской области

Жительница Переславля-Залесского умерла в центральной районной больнице после нападения стаи бродячих собак. Её доставили сегодня в отделение реанимации со множественными укусами и обморожением.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Как отмечают в надзорном ведомстве, за отлов бездомных животных в районном центре должно отвечать муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Однако проверка установила, что на 2022 год контракт на отлов животных заключен не был. Переславская межрайонная прокуратура Ярославской области направляет материалы проверки в следственные органы для возбуждении уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

