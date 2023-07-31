«Три отца из ста!»: Адвокат назвала ничтожными шансы мужчин на алименты

Отцы и матери имеют в России равные права на воспитание детей и алименты, однако в реальности судебная практика развернута в сторону женщин, сказала в интервью НСН адвокат Виктория Данильченко.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве отцов, ухаживающих за детьми в течение трех лет со дня рождения, требовать от матерей алименты, если у тех есть деньги.