«Три отца из ста!»: Адвокат назвала ничтожными шансы мужчин на алименты

Пока Верховный суд не «перевернется» в сторону отцов, законы не изменят ситуацию, сказала в эфире НСН Виктория Данильченко.

Отцы и матери имеют в России равные права на воспитание детей и алименты, однако в реальности судебная практика развернута в сторону женщин, сказала в интервью НСН адвокат Виктория Данильченко.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве отцов, ухаживающих за детьми в течение трех лет со дня рождения, требовать от матерей алименты, если у тех есть деньги.

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«Процентное соотношение случаев оставления детей с отцом или матерью ничтожно мало. Примерно 97% детей остается с матерью, а 3% с отцами. Зачастую это могут быть люди, одинаково относящиеся и любящие своих детей, однако судебная практика, существующая в нашей стране с незапамятных времен, никак не перевернется в сторону отцов, которые ничем не хуже, а, порой, намного лучше могут воспитывать своих детей», - сказала Данильченко.

По ее мнению, дело здесь не в законах, а в позиции Верховного суда РФ.

«И без указа Путина, по Семейному кодексу у нас отец мог претендовать на получение алиментов. Нигде не указано, что алименты выплачиваются только матери, которая остается с детьми. Эта норма всегда была, и может суд теперь к этому прислушается. В Конституции права отца и матери равны, здесь надо пересматривать судебную практику. Это же не только решения районных судов, головная позиция исходит из Верховного суда. Пока он не посмотрит на ситуацию в ином ключе, что это не только мать, но у ребенка может быть и отец, законы можно перестраивать как угодно», - отметил адвокат.

При этом Данильченко усомнилась, что мужчины боятся жениться из-за перспективы отлучения от ребенка.

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«Что касается испуга мужчин, боящихся создавать семью из-за возможности разлучения со своими детьми, не скажу, что это так. Вступающие в брак люди в этот момент меньше всего думают, как их сейчас бросят и мать ему не даст общаться с ребенком. Люди вступают в брак несколько с иным настроением. Я с такой позицией мужчин не сталкивалась», - заключила собеседница НСН.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил ввести «отцовский капитал», выплачивая мужчинам 500 тысяч рублей за первого ребенка и по миллиону за каждого после третьего, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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