Слуцкий предложил ввести отцовский капитал и четырехдневную рабочую неделю

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своей программной статье, опубликованной в четверг, 25 мая, в «Российской газете», выступил с предложением ввести «отцовский капитал» и четырехдневную рабочую неделю.

По мнению политика, за рождение одного ребенка отцу следует выплачивать 500 тысяч рублей, а при появлении в семье каждого следующего ребенка после третьего — один миллион рублей. Слуцкий утверждает, что это поможет отцам быть более мотивированным к созданию большой семьи.

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Одновременно Слуцкий предлагает ужесточить ответственность за невыплаты отцами алиментов. Он обосновал это тем, что ребенок, выросший в неполной семье, будет придерживаться той же модели поведения.

Также Слуцкий полагает, что на улучшении демографической ситуации может сказаться четырехдневная рабочая неделя.

«Уже доказано (пусть эта информация и не является академически выверенной), что всплески рождаемости происходят спустя 9 месяцев, отсроченных от 1 января, 8 марта, 23 февраля и майских праздников. Свободное время человеку тоже очень нужно», - заявил лидер либерал-демократов.

Слуцкий намерен продолжить обсуждение этой инициативы.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ранее предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю﻿, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЛДПРЛеонид Слуцкий

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