Слуцкий предложил ввести отцовский капитал и четырехдневную рабочую неделю

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своей программной статье, опубликованной в четверг, 25 мая, в «Российской газете», выступил с предложением ввести «отцовский капитал» и четырехдневную рабочую неделю.

По мнению политика, за рождение одного ребенка отцу следует выплачивать 500 тысяч рублей, а при появлении в семье каждого следующего ребенка после третьего — один миллион рублей. Слуцкий утверждает, что это поможет отцам быть более мотивированным к созданию большой семьи.