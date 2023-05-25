Слуцкий предложил ввести отцовский капитал и четырехдневную рабочую неделю
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своей программной статье, опубликованной в четверг, 25 мая, в «Российской газете», выступил с предложением ввести «отцовский капитал» и четырехдневную рабочую неделю.
По мнению политика, за рождение одного ребенка отцу следует выплачивать 500 тысяч рублей, а при появлении в семье каждого следующего ребенка после третьего — один миллион рублей. Слуцкий утверждает, что это поможет отцам быть более мотивированным к созданию большой семьи.
Одновременно Слуцкий предлагает ужесточить ответственность за невыплаты отцами алиментов. Он обосновал это тем, что ребенок, выросший в неполной семье, будет придерживаться той же модели поведения.
Также Слуцкий полагает, что на улучшении демографической ситуации может сказаться четырехдневная рабочая неделя.
«Уже доказано (пусть эта информация и не является академически выверенной), что всплески рождаемости происходят спустя 9 месяцев, отсроченных от 1 января, 8 марта, 23 февраля и майских праздников. Свободное время человеку тоже очень нужно», - заявил лидер либерал-демократов.
Слуцкий намерен продолжить обсуждение этой инициативы.
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ранее предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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