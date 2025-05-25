Три московских аэропорта ввели временные ограничение на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Калуги временно ограничили полеты

По словам Кореняко, для обеспечения безопасности полетов аэропорты временно приостановили прием и отправку рейсов.

Он также подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортовых служб принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного движения, что является главным приоритетом.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил о трех сбитых БПЛА, летевших на Москву.

Накануне аэропорт Калуги временно приостановливал работу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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