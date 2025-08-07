«Три кота» и «Домовенок Кузя» стали самыми популярными мультиками у детей
Самыми любимыми мультфильмами у детей в трех возрастных категориях стали «Три кота» и «Домовенок Кузя», проанализировал онлайн-кинотеатр KION.
Для аналитики были взяты три возрастные категории: до 6 лет, 6-12 лет и 12+. Тройку лидеров у детей до 6 лет замыкает мультфильм «Маша и Медведь».
При этом во всех возрастных категориях дети чаще всего смотрят контент через телевизор, реже – с планшетов и телефонов. Среднее экранное время не превышает трех часов в день.
Ранее стало известно, что герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые узнаваемые в России, следует из результатов исследования IPSOS «Новое поколение», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
