«Три эпизода»: Россиянам объяснили, кто может не ревакцинироваться от COVID-19
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Елена Мескина рассказала, при каких условиях можно не ревакцинироваться от коронавируса.
«На данный момент не задумываться о ревакцинации могут лишь те, кто перенес три эпизода болезни или три фрагмента вакцины, и этот срок не превышает года в обоих случаях», - сказала Мескина «Вечерней Москве».
При этом она отметила, что ревакцинация нужна в случае, если после выздоровления и или вакцинации прошло больше 12 месяцев.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников помощь масок от коронавируса весьма условна, а вот вакцинироваться и ревакцинироваться следует раз в полгода.
По его словам, скачки заболеваемости неизбежны, «это будет всю оставшуюся жизнь, и к этому надо привыкнуть».
С 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.
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