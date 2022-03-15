«Три эпизода»: Россиянам объяснили, кто может не ревакцинироваться от COVID-19

При этом она отметила, что ревакцинация нужна в случае, если после выздоровления и или вакцинации прошло больше 12 месяцев.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников помощь масок от коронавируса весьма условна, а вот вакцинироваться и ревакцинироваться следует раз в полгода.

По его словам, скачки заболеваемости неизбежны, «это будет всю оставшуюся жизнь, и к этому надо привыкнуть».

С 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

