«Три эпизода»: Россиянам объяснили, кто может не ревакцинироваться от COVID-19

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Елена Мескина рассказала, при каких условиях можно не ревакцинироваться от коронавируса.

«На данный момент не задумываться о ревакцинации могут лишь те, кто перенес три эпизода болезни или три фрагмента вакцины, и этот срок не превышает года в обоих случаях», - сказала Мескина «Вечерней Москве».

«Я молчал, но говорил!»: Мясников поддержал отмену масок в Москве

При этом она отметила, что ревакцинация нужна в случае, если после выздоровления и или вакцинации прошло больше 12 месяцев.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников помощь масок от коронавируса весьма условна, а вот вакцинироваться и ревакцинироваться следует раз в полгода.

По его словам, скачки заболеваемости неизбежны, «это будет всю оставшуюся жизнь, и к этому надо привыкнуть».

С 15 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры