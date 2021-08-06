Три человека получили ранения в результате поножовщины в центре Махачкалы

Правоохранительные органы Махачкалы устанавливают личности участников драки с применением ножей в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД РФ.

В Грозном неизвестный с ножом напал на полицейских

В результате поножовщины у центральной площади пострадали люди. Три человека с различными травмами были госпитализированы. В настоящее время устанавливаются причины инцидента, а также виновные.

Напомним, в Ростовской области задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Азова в Круглое.

В результате нападения погибла 33-летняя женщина, еще двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:Махачкала
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