Три человека получили ранения в результате поножовщины в центре Махачкалы
Правоохранительные органы Махачкалы устанавливают личности участников драки с применением ножей в Дагестане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД РФ.
В результате поножовщины у центральной площади пострадали люди. Три человека с различными травмами были госпитализированы. В настоящее время устанавливаются причины инцидента, а также виновные.
Напомним, в Ростовской области задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Азова в Круглое.
В результате нападения погибла 33-летняя женщина, еще двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
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