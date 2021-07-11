В Грозном неизвестный с ножом напал на полицейских

Инцидент произошел 9 июля в 17:35 при въезде в Висаитовский район Грозного. В целях пресечения преступных действий полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и отправлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

Среди правоохранителей пострадавших нет.

Позже личность нападавшего удалось установить, им оказался житель Грозного, 1993 года рождения.

В мае двое сотрудников французской полиции пострадали при задержании подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр.

