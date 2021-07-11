В Грозном неизвестный с ножом напал на полицейских

В Грозном неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников полиции, которые несли службу на стационарном посту, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ по Чечне.

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Инцидент произошел 9 июля в 17:35 при въезде в Висаитовский район Грозного. В целях пресечения преступных действий полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и отправлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

Среди правоохранителей пострадавших нет.

Позже личность нападавшего удалось установить, им оказался житель Грозного, 1993 года рождения.

В мае двое сотрудников французской полиции пострадали при задержании подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:НападениеПолицияГрозный
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