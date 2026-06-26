Объявлена программа проекта Радио JAZZ «Джаз на воде» в июле

Катерина Балыкбаева, «Ансамбль Антона Горбунова», Eliza’s Band, Jazz Dance Orchestra, а также проект Виктории Кауновой и квартета Ильи Морозова выступят в июле в рамках проекта «Джаз на воде», сообщили организаторы мероприятия Радио JAZZ 89.1 FM и компания «Рэдиссон Ройал».

Июльскую программу эстрадно-джазовая певица Катерина Балыкбаева, участница шоу «Голос 5» и «Браво! Бис!» на Первом канале и других телепроектов, постоянный резидент Клуба Алексея Козлова. 2 июля она исполнит композиции в жанре босанова на испанском, португальском и итальянском языках со своим сольным проекте «Reis do Sol».

9 июля состоится выступление «Ансамбля Антона Горбунова». Бас-гитарист и композитор, лидер российского джаз-фьюжн Антон Горбунов представит обновленный состав коллектива. Вместе с ним на сцену выйдут вокалистка Катерина Балыкбаева, виртуозные пианист Дмитрий Илугдин, барабанщик Петр Ившин и саксофонист Тимур НекрасовАнсамбль исполнит авторские композиции Горбунова, в том числе из цикла «Джаз на русском», а также известные латино-джазовые стандарты и лирические баллады.

16 июля перед зрителями предстанет Eliza’s Band. Этот проект представляет собой сочетание фанка, свинга, блюза и латинских ритмов, исполненных в духе джаза нового поколения. В сет-листе значатся авторские пьесы в духе David Sanborn и Michel Camilo, а также всемирно известные хиты в необычном исполнении.

23 июля выступит поп-джаз коллектив Jazz Dance Orchestra под управлением Вадима Зайдина. Оркестр представит программу, состоящую из хитов и русских народных песен в джазовых аранжировках.

Завершающий июльский концерт пройдет 30 июля. На борту яхты будет представлен проект Виктории Кауновой и квартета Ильи Морозова. Они исполнят джазовые хиты разных эпох – от классики 1960-х до современных произведений. В программе заявлены как баллады, так и танцевальные номера.

