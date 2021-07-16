«Привиделись черти». В Ростовской области задержан мужчина, устроивший резню в автобусе

Подозреваемого задержали утром в пятницу на одном из местных кладбищ. 51-летний мужчина сказал полиции, что ему «привиделись черти». Он считал, что бьется с нечистью, а не с людьми. После нападений на «чертей» он решил сбежать.

Отмечается, что у задержанного проблемы с психикой. Кроме того, он был трижды судим за нападение на представителя власти, грабеж и уничтожение имущества.

Ранее мужчина с ножом напал на полицейских в Грозном. Злоумышленник был ранен ответным огнём и скончался в больнице.

