«Привиделись черти». В Ростовской области задержан мужчина, устроивший резню в автобусе
В Ростовской области задержан мужчина, напавший накануне с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Азова в Круглое, сообщает РЕН ТВ.
В результате нападения погибла 33-летняя женщина, еще двух человек госпитализировали в тяжелом состоянии.
Подозреваемого задержали утром в пятницу на одном из местных кладбищ. 51-летний мужчина сказал полиции, что ему «привиделись черти». Он считал, что бьется с нечистью, а не с людьми. После нападений на «чертей» он решил сбежать.
Отмечается, что у задержанного проблемы с психикой. Кроме того, он был трижды судим за нападение на представителя власти, грабеж и уничтожение имущества.
Ранее мужчина с ножом напал на полицейских в Грозном. Злоумышленник был ранен ответным огнём и скончался в больнице.
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