«Тревожный звонок». Телекритик о популярности военного патриотизма у россиян

«Что касается ленты "Т-34" , я не ходил смотреть этот фильм в кино, и не пойду, наверное. Меня смущает этот патриотический раж. Я много читал вокруг этого фильма, что он, возможно, сделан и хорошо по нашим меркам, которые не такие уж и высокие, как вы понимаете. Но это военизированная пропаганда. Да, мои близкие люди с детьми ходили и смотрели, но меня они не соблазнили. Патриотизм вбивается в голову разными способами. Пропаганда у нас искусная и изощренная, я вынужден отдать ей должное. Она знает, по каким точкам бить, она знает свою аудиторию, а аудитория ей подчиняется. Я не имею права ругать этот фильм, так как я не смотрел его, это просто мои ощущения. "Можем повторить", "Ура!" - большинство людей готово идти за такими лозунгами, не подозревая, куда их так можно привести. В советское время нам все-таки говорили о мире, о том, что нельзя допустить войну. А сейчас – "Ура", "Вперед на лихом коне!" Это тревожные нотки», - заключил он.

Ранее сообщалось, что почти три четверти (73%) россиян считают себе патриотами. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). По сравнению с декабрем 2012 года количество считающих себя патриотами граждан РФ выросло на 9 процентов, а по сравнению с декабрем 2006 года — на 16 процентов.

Лидером кинопроката 2019 года стала драма Алексея Сидорова «Т-34». Фильм посмотрели 4,7 миллиона человек. Сборы составили 1,3 миллиарда рублей.

Владимир Путин в своем новогоднем обращении, пожелал россиянам мира, благополучия и процветания. Он также поздравил ветеранов с предстоящим юбилеем Победы и отметил подвиг фронтовиков и тружеников тыла в годы войны. Российский лидер напомнил, что в новом году страна будет отмечать 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.

