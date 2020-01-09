«Тревожный звонок». Телекритик о популярности военного патриотизма у россиян
Телекритик Александр Мельман обсудил с НСН наиболее рейтинговые фильмы и передачи года на российском ТВ.
Новогоднее обращение президента, трансляция парада 9 мая и фильм «Т-34» стали самыми рейтинговыми передачами на российском телевидении в 2019 году, согласно версии компании Mediascope. Первые две строчки рейтинга заняло новогоднее обращение Владимира Путина, которое показывали на Первом канале и «России-1». Также в топ-20 вошли программа «Новости» от 9 мая и трансляция матча чемпионата мира по хоккею «Россия – США».
Телекритик Александр Мельман в эфире НСН высказал мнение, что новогоднее обращение президента многие граждане страны считают фоном и своеобразным сигналом для подготовки встречи Нового года.
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«Наверное, новогоднее обращение Владимира Путина – это такое традиционное меню к Новому году, и люди от него ничего не ждут, им нужно знать, когда разливать шампанское. Что он там скажет, в общем-то, ни для кого не важно. Я от себя могу сказать, что это его обращение от 31 декабря было достаточно пресное, мало что говорящее, отправляющее нас к предстоящему празднованию 75-летия Победы. Это, конечно, замечательно, но как это было сказано и на каком фоне, выглядело не очень. И опять же вопрос в том, а что дальше? Политика – это все же не только Новогоднее обращение. А как фон – да, многие так и смотрели», - рассказал он.
Говоря о популярности парада Победы и фильмов военной направленности, собеседник НСН отметил усилившуюся в последние годы пропаганду патриотизма. Он назвал это тревожным звонком, добавив, что даже в коммунистическое время пропаганда носила мирный характер.
«Что касается ленты "Т-34" , я не ходил смотреть этот фильм в кино, и не пойду, наверное. Меня смущает этот патриотический раж. Я много читал вокруг этого фильма, что он, возможно, сделан и хорошо по нашим меркам, которые не такие уж и высокие, как вы понимаете. Но это военизированная пропаганда. Да, мои близкие люди с детьми ходили и смотрели, но меня они не соблазнили. Патриотизм вбивается в голову разными способами. Пропаганда у нас искусная и изощренная, я вынужден отдать ей должное. Она знает, по каким точкам бить, она знает свою аудиторию, а аудитория ей подчиняется. Я не имею права ругать этот фильм, так как я не смотрел его, это просто мои ощущения. "Можем повторить", "Ура!" - большинство людей готово идти за такими лозунгами, не подозревая, куда их так можно привести. В советское время нам все-таки говорили о мире, о том, что нельзя допустить войну. А сейчас – "Ура", "Вперед на лихом коне!" Это тревожные нотки», - заключил он.
Ранее сообщалось, что почти три четверти (73%) россиян считают себе патриотами. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). По сравнению с декабрем 2012 года количество считающих себя патриотами граждан РФ выросло на 9 процентов, а по сравнению с декабрем 2006 года — на 16 процентов.
Лидером кинопроката 2019 года стала драма Алексея Сидорова «Т-34». Фильм посмотрели 4,7 миллиона человек. Сборы составили 1,3 миллиарда рублей.
Владимир Путин в своем новогоднем обращении, пожелал россиянам мира, благополучия и процветания. Он также поздравил ветеранов с предстоящим юбилеем Победы и отметил подвиг фронтовиков и тружеников тыла в годы войны. Российский лидер напомнил, что в новом году страна будет отмечать 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.
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