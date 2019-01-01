Надувание показателей и освоение средств. Политолог о курсе на повышении патриотизма молодежи в России

Для управлений внутриполитического блока администрации президента введены шесть ключевых показателей эффективности (КPI, Key Performance Indicators). Это KPI по снижению уровня протестного потенциала; по обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах; по повышению доли проактивной патриотически настроенной молодежи; по повышению уровня социального оптимизма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника. Как утверждает в заметке, заниматься реализацией и контролем отметок KPI будут два ведомства — управление внутренней политики (УВП) и управление по общественным проектам (УОП). Как именно будет оцениваться успешность их работы, пока неизвестно.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН рассказал о том, каким образом власти намерены повышать уровень патриотизма среди молодежи. По его мнению, это удобный для всех рынок для освоения средств.

«Что касается патриотизма, то сейчас есть такая установка. Губернаторы на местах просят, чтобы им дали ориентиры, четкие правила игры. Федералы говорят – вот они. На федеральном уровне каждый пытается лоббировать свои показатели, чтобы потом продавать губернаторам свои услуги, ездить по регионам и «чесать». Именно по такой схеме и появился КPI «повышение уровня патриотизма молодежи». С губернаторов будут требовать этого повышения, а как его достичь – специалисты из Москвы помогут. Если что-то и будет в этом направлении запускаться, то это будет способом освоения средств», – полагает политолог.

По мнению Салина, все сведется к холостой схеме просто потому, что неизвестно, как точно можно посчитать уровень патриотизма. Кроме того, внешняя оболочка часто не соответствует содержанию.

«Когда в 2000-ые годы были сформированы прокремлевские молодежные движения, огромные бюджеты тратились на их содержание, были пышные смотры, форумы. И вроде бы казалось, что власть пользуется поддержкой молодежи. Но когда в декабре 2011 года начались протесты, то несмотря на все эти пышные смотры, парады, форумы, получилась ситуация на Маяковке, когда удалось оперативно собрать только несколько сотен активистов прокремлевской молодежи, которую вынужден был охранять ОМОН, чтобы их не побили 1,5 тысячи их сверстников, выступавших за оппозицию», – напомнил собеседник НСН.