Общество

Больше россиян готовы публично назвать себя патриотами

14 июня10:30

Почти три четверти (73%) россиян считают себе патриотами. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ)

По сравнению с декабрем 2012 года количество считающих себя патриотами граждан РФ выросло на 9 процентов, а по сравнению с декабрем 2006 года — на 16 процентов.

Отмечается, что в апреле 2014 года 75 процентов россиян считали себя патриотами. Пик патриотизма социологи зафиксировали в 2017 году (78%).

ВЦИОМ: Патриотизм в России бьёт рекорды

Опрос ФОМ также показал, что растет количество тех, кто считает, что в стране патриотами является не менее половины населения – в июле 2018 года так думали 23 процента, а сейчас — 26 процентов опрошенных россиян.

Кроме того, выросла доля россиян, считающих приемлем публично называть себя патриотом — с 60 процентов в июле 2018 года до 61 процентов в июне 2019 года.

Добавим, что в опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Исследование проводилось 8-9 июня 2019 года.

Как сообщала НСН ранее, недавний опрос ВЦИОМ показал, что патриотами себя считают 92 процента опрошенных россиян.

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ФОТО: РИА Новости
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