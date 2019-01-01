Больше россиян готовы публично назвать себя патриотами
Почти три четверти (73%) россиян считают себе патриотами. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ)
По сравнению с декабрем 2012 года количество считающих себя патриотами граждан РФ выросло на 9 процентов, а по сравнению с декабрем 2006 года — на 16 процентов.
Отмечается, что в апреле 2014 года 75 процентов россиян считали себя патриотами. Пик патриотизма социологи зафиксировали в 2017 году (78%).
Опрос ФОМ также показал, что растет количество тех, кто считает, что в стране патриотами является не менее половины населения – в июле 2018 года так думали 23 процента, а сейчас — 26 процентов опрошенных россиян.
Кроме того, выросла доля россиян, считающих приемлем публично называть себя патриотом — с 60 процентов в июле 2018 года до 61 процентов в июне 2019 года.
Добавим, что в опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Исследование проводилось 8-9 июня 2019 года.
Как сообщала НСН ранее, недавний опрос ВЦИОМ показал, что патриотами себя считают 92 процента опрошенных россиян.
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