Больше россиян готовы публично назвать себя патриотами

Опрос ФОМ также показал, что растет количество тех, кто считает, что в стране патриотами является не менее половины населения – в июле 2018 года так думали 23 процента, а сейчас — 26 процентов опрошенных россиян.

Кроме того, выросла доля россиян, считающих приемлем публично называть себя патриотом — с 60 процентов в июле 2018 года до 61 процентов в июне 2019 года.

Добавим, что в опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Исследование проводилось 8-9 июня 2019 года.

Как сообщала НСН ранее, недавний опрос ВЦИОМ показал, что патриотами себя считают 92 процента опрошенных россиян.

