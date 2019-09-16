Третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево откроют 19 сентября
16 сентября20:59
Аэропорт Шереметьево назвал дату запуска работы третьей взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление воздушной гавани.
По данным агентства, полоса введут в эксплуатацию 19 сентября.
Ранее в Шереметьево сообщали, что официальное открытие полосы пройдет 1 сентября. Отметим, что открытие третьей ВВП переносили несколько раз. Изначально ее планировали запустить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
В середине августа сообщалось, что терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами к 2022 году.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: СК РФ
ТЕГИ:ШереметьевоМосква
Горячие новости
- Ветеран «Спартака» призвал вернуть Карреру на пост тренера красно-белых
- Третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево откроют 19 сентября
- Бомбардировщик США совершил длительный полёт у границ РФ
- В Крыму задумались о переименовании полуострова
- Три автобуса столкнулись на западе Москвы