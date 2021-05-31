Третий ребенок в семье. Китай начал борьбу со старением населения
Востоковед Николай Вавилов рассказал «Радиоточке НСН», к чему приведет новая демографическая политика Компартии КНР.
По итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая было распространено заявление, в котором говорится, что власти страны намерены ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам иметь третьего ребенка. Востоковед-китаист, эксперт Российского экспортного центра Николай Вавилов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил демографические проблемы в республике, но решение партии назвал политическим.
«Вряд ли это решение приведет к сильному исправлению демографической ситуации, потому что правом на рождение второго ребенка воспользовалась только каждая десятая пара. Очевидно, что рождением третьего ребенка воспользуется каждая сотая пара, судя по динамике. Решение носит очень яркий, идеологический, эмоциональный оттенок. Когда было введено ограничение 40 лет назад, это было очень тяжело воспринято китайским обществом, в котором тогда семьи были расширены, и на семью приходилось 5-6, иногда 8 детей. Сейчас это послабление на эмоциональном уровне снимается, люди это воспринимают как большую милость, некий подарок. Это должно поднять авторитет властей», - отметил Вавилов.
Востоковед подчеркнул, что в принципе граждане всегда могли обойти запрет, заплатив штраф за «дополнительного» ребенка, но жесткое ограничение распространялось на государственных служащих, которым, вероятно, и планирует угодить Компартия.
«Раньше многие обеспеченные люди нарушали этот запрет, платили штрафы за второго и третьего ребенка. Он в разных регионах составляет десятки тысяч долларов. Ограничение сильнее касалось чиновников государственного и партийного аппарата, за рождение второго и третьего ребенка могла быть отставка со службы и другие наказания. Во многом эти послабления направлены на бюрократическую прослойку», - объяснил он.
По его словам, не так давно было принято решение о возможности рожать второго ребенка, сегодня Компартия даже обещает поддерживать семейные пары в рождении третьего ребенка, это говорит о сокращении населения.
«Реальность состоит в том, что китайское население сокращается, политика "одна семья – один ребенок" принесла свои негативные плоды, возросло количество пожилых людей, что оказывает огромное давление на поколение 80-90-х годов, происходит стремительное старение китайского населения. Решение принято по итогам переписи 2020 года, которая проходит каждые 10 лет. Перепись показала, что в Китае порядка 20% населения – это пожилые люди, а по прогнозам китайских демографов к 2050 году пожилыми будут 30% китайского населения. Это также влияет на экономику. Недостаток трудоспособного активного населения будет составлять 200 миллионов человек», - объяснил эксперт.
Вавилов также отметил, что в Китае активно разрабатывается пенсионная реформа, которая призвана постепенно повысить пенсионный возраст на пять лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию, что в России сложилась чрезвычайная ситуация с демографией. По словам главы государства, пандемия наложилась на последствия демографических ударов 1940-х и 1990-х годов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Кипр закрыл свое авиапространство для самолетов из Белоруссии
- Серхио Агуэро стал игроком «Барселоны»
- Адвокат задержанной в Минске Сапеги рассказал о ее состоянии
- Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево
- Центробанк обязал банки установить минимальный лимит для переводов через СБП
- Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с РФ
- Экс-премьер ДНР Бородай оказался среди победителей праймериз «Единой России»
- Медведев заявил о необходимости увеличить пенсии части россиян
- Супруга губернатора Брянской области заработала в 180 раз больше мужа
- «Автоваз» приостановит выпуск некоторых машин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru