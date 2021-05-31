Третий ребенок в семье. Китай начал борьбу со старением населения

«Раньше многие обеспеченные люди нарушали этот запрет, платили штрафы за второго и третьего ребенка. Он в разных регионах составляет десятки тысяч долларов. Ограничение сильнее касалось чиновников государственного и партийного аппарата, за рождение второго и третьего ребенка могла быть отставка со службы и другие наказания. Во многом эти послабления направлены на бюрократическую прослойку», - объяснил он.

По его словам, не так давно было принято решение о возможности рожать второго ребенка, сегодня Компартия даже обещает поддерживать семейные пары в рождении третьего ребенка, это говорит о сокращении населения.

«Реальность состоит в том, что китайское население сокращается, политика "одна семья – один ребенок" принесла свои негативные плоды, возросло количество пожилых людей, что оказывает огромное давление на поколение 80-90-х годов, происходит стремительное старение китайского населения. Решение принято по итогам переписи 2020 года, которая проходит каждые 10 лет. Перепись показала, что в Китае порядка 20% населения – это пожилые люди, а по прогнозам китайских демографов к 2050 году пожилыми будут 30% китайского населения. Это также влияет на экономику. Недостаток трудоспособного активного населения будет составлять 200 миллионов человек», - объяснил эксперт.

Вавилов также отметил, что в Китае активно разрабатывается пенсионная реформа, которая призвана постепенно повысить пенсионный возраст на пять лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию, что в России сложилась чрезвычайная ситуация с демографией. По словам главы государства, пандемия наложилась на последствия демографических ударов 1940-х и 1990-х годов.

