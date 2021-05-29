Байден: Си Цзиньпин верит, что Китай будет обладать США до 3035 года

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Китай будет «обладать Америкой» до 3035 года, заявил президент США Джо Байден на выступлении перед военными в штате Вирджиния.

Как отметил американский лидер, в мире идет борьба между демократиями и автократиями, и чем сложнее обстановка, тем труднее демократическим странам «объединиться и прийти к консенсусу».

«Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тысяч миль проехали в Китае и здесь. Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — цитирует Байдена ТАСС.

Глава государства не объяснил, что именно имеет в виду.

При этом по мнению канала Fox News Байден говорил о том, что Китай «будет владеть Америкой» в 2035 году.

