Третий этап международных соревнований по парусному спорту завершился в Подмосковье

Более 70 яхтсменов из России и Белоруссии боролись за звание сильнейших на Пестовском водохранилище в яхт-клубе Tenzor Sailing Club.

Победителем и обладателем золотых медалей стала команда «Яхт-клуб Пирогово» (Александр Божко, Алексей Фролов, Никита Плаксин, Екатерина Краснова). Экипаж с первой гонки захватил лидерство и показывал стабильно высокий результат на протяжении всей регаты. По словам Александра Божко, конкуренция была очень плотная: команде пришлось сражаться с командой Aladdin вплоть до последней гонки.

«Серебро» завоевала команда Aladdin (Георгий Соколовский, Илья Полищук, Даниил Майстровский, Михаил Яцун). На третьем месте оказалась команда BABY’s ON FIRE (Алина Железнова, Артем Железнов, Игорь Лисовенко, Павел Сысоев, Александр Харламов).

Кроме того, команда «Парусная школа МореСолька» получила Кубок Героя «Звезда регаты» в номинации «Самая яркая команда».

В субботу, 6 сентября, также состоялись детские соревнования Tenzor Cup Junior, победу в которых одержала команда «Оптимисты». На втором месте — команда «Виктория» из сборной Tenzor Team Junior, «бронзы» удостоилась команда «Оптярики».

Tenzor Elite Cup 2025 завершает подмосковные этапы и готовится к решающему гранд-финалу, который пройдет в Сочи с 6 по 9 ноября 2025 и определит чемпионов всей Серии.

