Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе

Около 31% россиян отказались от использования соцсетей на работе, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

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Отмечается, что работники сделали это для того, чтобы их работоспособность оставалась на должном уровне. Так, 41% опрошенных отметили, что избыточное использование гаджетов отнимает время, которое можно направить на более эффективные рабочие процессы.

Примечательно, что 9% респондентов признавались, что неоднократно забывали про рабочие задачи из-за соцсетей.

Ранее Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ. Протокол составлен за распространение ложных сведений о действиях российской армии на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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