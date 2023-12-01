Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе

Отмечается, что работники сделали это для того, чтобы их работоспособность оставалась на должном уровне. Так, 41% опрошенных отметили, что избыточное использование гаджетов отнимает время, которое можно направить на более эффективные рабочие процессы.

Примечательно, что 9% респондентов признавались, что неоднократно забывали про рабочие задачи из-за соцсетей.

Ранее Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ. Протокол составлен за распространение ложных сведений о действиях российской армии на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

