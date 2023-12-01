Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе
Около 31% россиян отказались от использования соцсетей на работе, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».
Отмечается, что работники сделали это для того, чтобы их работоспособность оставалась на должном уровне. Так, 41% опрошенных отметили, что избыточное использование гаджетов отнимает время, которое можно направить на более эффективные рабочие процессы.
Примечательно, что 9% респондентов признавались, что неоднократно забывали про рабочие задачи из-за соцсетей.
Ранее Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ. Протокол составлен за распространение ложных сведений о действиях российской армии на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем
- Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе
- Глава ВОЗ заявил о парализованности системы здравоохранения Газы из-за боев
- Сбербанк занялся разработкой человекоподобных роботов
- Взрыв газа произошел в городе Волжский Волгоградской области
- Власти наказали более 240 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
- Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов
- Из AppStore удалили мобильные приложения РЖД, «Ситидрайв» и «Сбермаркет»
- В «Росптицесоюзе» заявили о невозможности наращивания выпуска яиц
- На границе Украины со Словакией и Венгрией застряли 1,6 тысячи грузовиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru