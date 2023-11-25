СМИ: Соцсеть X потеряет до $75 млн доходов из-за ухода рекламодателей

Соцсеть X может потерять до $75 млн рекламных доходов из-за недовольства крупных компаний заявлениями владельца компании Илона Маска о евреях и конфликте на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times.

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Газета ссылается на внутреннюю документацию X, согласно которой рекламу на платформе приостановили 100 брендов, десятки находятся в «зоне риска». Отмечается, что размещение рекламы прекратили или планируют прекратить в том числе компании Microsoft, Amazon, Coca-Cola, Airbnb.

Соцсеть может лишиться части рекламных доходов уже к концу года.

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
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