СМИ: Соцсеть X потеряет до $75 млн доходов из-за ухода рекламодателей

Газета ссылается на внутреннюю документацию X, согласно которой рекламу на платформе приостановили 100 брендов, десятки находятся в «зоне риска». Отмечается, что размещение рекламы прекратили или планируют прекратить в том числе компании Microsoft, Amazon, Coca-Cola, Airbnb.

Соцсеть может лишиться части рекламных доходов уже к концу года.

