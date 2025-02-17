Треть россиян видят своим начальником только мужчину
Половина россиян (48%) считают, что мужчины больше склонны к лидерству, а женщины — только 8%. Это следует из опроса, проведенного ВЦИОМ 2 февраля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Треть (33%) полагает, что мужчинам необходимые длят доминирования качества: сдержанность, ум, отсутствие эмоциональности, активность, решительность. Еще 29% считают, что в мужчинах «природой заложено лидерство, на генетическом уровне». 22% респондентов заявили, что мужчины более расположены к лидерству, «потому что они мужчины», еще 9% сослались на сложившиеся общественные стереотипы.
Среди тех, кто поддерживает женщин-лидеров, подавляющее большинство (82%) отметили ум, грамотность, ответственность, активность, амбициозность, моральную силу.
Треть участников опроса (33%) желают видеть своим начальником мужчину, женщину — лишь 3%. Для 61% пол не имеет значения.
29% участников опроса уверены в отсутствии отраслей, где руководство следовало бы отдать женщине. Остальные считают, что женщины могут занимать руководящие должности в таких сферах как образование, , здравоохранение, бьюти индустрия, сфера обслуживания и социальная сфера, искусство, легкая промышленность.
Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН назвал тревожные сны о работе поводом обращения к психологу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru