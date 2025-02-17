Треть россиян видят своим начальником только мужчину

Половина россиян (48%) считают, что мужчины больше склонны к лидерству, а женщины — только 8%. Это следует из опроса, проведенного ВЦИОМ 2 февраля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Треть (33%) полагает, что мужчинам необходимые длят доминирования качества: сдержанность, ум, отсутствие эмоциональности, активность, решительность. Еще 29% считают, что в мужчинах «природой заложено лидерство, на генетическом уровне». 22% респондентов заявили, что мужчины более расположены к лидерству, «потому что они мужчины», еще 9% сослались на сложившиеся общественные стереотипы.