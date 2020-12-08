Путин подписал закон об «удаленке»
8 декабря 202014:05
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
Документ вносит дополнения в Трудовой кодекс (ТК), в том числе определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы, передает RT.
Он регулирует взаимоотношения работодателя и работника на удаленке.
Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 097 / сут.
Умерли
44 159+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+24 938 / сут.
- Великобритания начала вакцинацию от COVID с Уильяма Шекспира
- Путин подписал закон о лишении свободы за отчуждение территории РФ
- Путин подписал закон о Государственном совете
- Путин подписал закон о заморозке индексации зарплат госслужащих
- Оппозиция в Ереване парализовала работу метро
8 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru