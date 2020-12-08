Путин подписал закон об «удаленке»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Документ вносит дополнения в Трудовой кодекс (ТК), в том числе определения понятий дистанционной (удалённой) работы, временной и комбинированной дистанционной работы, передает RT.

Минтруд: Удаленная работа не должна влиять на уровень зарплаты

Он регулирует взаимоотношения работодателя и работника на удаленке.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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