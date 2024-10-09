Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Актера, известного по фильмам «Т-34» и «Призрак», признали виновным в нарушении порядка деятельности иноагента и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Напомним, с началом спецоперации России на Украине Трескунов переехал в Израиль, где принял местное гражданство, после чего перебрался в Испанию.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Караулова (признан в России иноагентом) за нарушение закона о деятельности иноагентов.

