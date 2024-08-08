Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.

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Инстанция признала Дудя виновным в распространении материалов иноагента без необходимой маркировки. Журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Ранее журналистку Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах на 30 тысяч рублей. В январе Певчих заочно арестовали за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы участвовать в экстремистском сообществе, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ШтрафИноагентыЮрий ДудьЖурналисты

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