Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
Журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Таганский районный суд Москвы.
Инстанция признала Дудя виновным в распространении материалов иноагента без необходимой маркировки. Журналиста оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Ранее журналистку Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах на 30 тысяч рублей. В январе Певчих заочно арестовали за распространение фейков о Вооруженных силах России и призывы участвовать в экстремистском сообществе, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Загорелся торговый центр «Центральный» в Чите
- Объем утечек данных в России за первую половину 2024 года вырос в девять раз
- Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
- СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство журналиста Поддубного
- Путин и президент Вьетнама обсудили стратегическое партнерство
- В Москве временно закрыли станцию метро «Волгоградский проспект»
- Власти Курской области опубликовали первый комментарий Поддубного после ранения
- СМИ: Певец Стинг продал винодельню в Италии компании жены Зеленского
- Над Курской и Орловской областями перехватили два украинских БПЛА
- Врач заявил, что военкор Поддубный находится в тяжелом состоянии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru