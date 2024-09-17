Журналиста Караулова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

В частности, Караулова признали виновным в том, что он выпускал свои материалы без указания того, что они произведены иноагентом.

«Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», - говорится в сообщении.

Ранее Таганский районный суд по той же статье КоАП РФ назначил штраф в размере 40 000 рублей музыкальному критику и журналисту Артемию Троицкому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

