Артемий Лебедев назвал «большим куском позора» дизайн денег и документов в РФ
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал дизайн купюр российской национальной валюты, а также паспорта гражданина РФ и других официальных документов «большим куском позора». Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».
«Все отечественные документы не просто плохо выглядят, они выглядят унизительно», - подчеркнул он.
Он назвал неудачным дизайн, разработанный в 90-е годы прошлого века. Лебедев считает, что купюры сталинского периода выглядели значительно лучше.
«Вот это настоящий образец для подражания и наслаждение для глаз», - добавил он.
Ранее Артемий Лебедев раскритиковал российское телевидение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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