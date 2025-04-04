Артемий Лебедев назвал «большим куском позора» дизайн денег и документов в РФ

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал дизайн купюр российской национальной валюты, а также паспорта гражданина РФ и других официальных документов «большим куском позора». Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

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«Все отечественные документы не просто плохо выглядят, они выглядят унизительно», - подчеркнул он.

Он назвал неудачным дизайн, разработанный в 90-е годы прошлого века. Лебедев считает, что купюры сталинского периода выглядели значительно лучше.

«Вот это настоящий образец для подражания и наслаждение для глаз», - добавил он.

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал российское телевидение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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