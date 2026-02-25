Не спешите платить: Как заставить застройщика устранить дефекты в квартире
Все дефекты фиксируются в письменном виде, если застройщик их не устраняет, можно обращаться в суд, заявил НСН Константин Барсуков.
Сегодня застройщикам выгоднее устранить дефект на объекте, поэтому на компенсацию не стоит рассчитывать в случае нарушений, заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Есть семь дефектов, которые при обнаружении могут снизить итоговую цену на квартиру в новостройке. Эти недочеты назвал россиянам генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов, пишет «Газета.ru». Это трещины в несущих конструкциях или перегородках, значительные неровности пола, вмятины, трещины и дефекты на стенах, проблемы с гидро- и теплоизоляцией, протечки, слабый напор воды, неработающая вентиляция или кондиционирование, запах затхлости или сырости. Барсуков объяснил, как «обжаловать» дефекты.
«Сейчас застройщик обязан устранить дефекты до получения денег. Очевидно, что подобного рода вещи нужно проверять на этапе приемки, до подписания акта. При этом дефекты могут быть скрытыми, могут проявиться потом. Поэтому акт не является финальным в этом смысле. Доказывать наличие дефектов просто становится сложнее, потому что придется доказать, что вы никак не влияли на этот дефект, что это не ваша вина. В таком случае надо письменно уведомлять застройщика. Эти дефекты фиксируются в письменном виде. Если застройщик их не устраняет, можно обращаться в суд – требовать соразмерного уменьшения стоимости или устранения», - объяснил он.
При этом он уточнил, что получить компенсацию будет сложно.
«Застройщику проще устранить дефект, чем цену снижать. Раньше можно было сразу требовать уменьшения стоимости, сейчас застройщик выполняет требование по устранению проблемы. Поэтому нужно рассчитывать на то, что будет устранен дефект, на компенсацию не стоит рассчитывать. Я рекомендую приглашать эксперта на приемку любого объекта», - рассказал он.
Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил НСН, что в России планируется расширить локальное производство стройматериалов и перейти к реализации типовых проектов, как в Советском Союзе.
Горячие новости
- Суд арестовал организатора поездки на Байкал погибших туристов из Китая
- Отбирают хлеб: Как торговые сети поглощают рынок готовой еды
- Мишустин заявил о шести задачах, стоящих перед государством в 2026 году
- Не спешите платить: Как заставить застройщика устранить дефекты в квартире
- Мишустин: ВВП России за три года вырос более чем на 10%
- Мишустин: Россия развивается вопреки всем попыткам этому помешать
- Володин назвал эффективной работу правительства
- Мишустин: Сборы кинотеатров в 2025 году превысили 50 млрд рублей
- Российские косметические бренды заняли уже 70% рынка
- Запах за миллион: Когда Россия догонит французских парфюмеров