«Сейчас застройщик обязан устранить дефекты до получения денег. Очевидно, что подобного рода вещи нужно проверять на этапе приемки, до подписания акта. При этом дефекты могут быть скрытыми, могут проявиться потом. Поэтому акт не является финальным в этом смысле. Доказывать наличие дефектов просто становится сложнее, потому что придется доказать, что вы никак не влияли на этот дефект, что это не ваша вина. В таком случае надо письменно уведомлять застройщика. Эти дефекты фиксируются в письменном виде. Если застройщик их не устраняет, можно обращаться в суд – требовать соразмерного уменьшения стоимости или устранения», - объяснил он.

При этом он уточнил, что получить компенсацию будет сложно.

«Застройщику проще устранить дефект, чем цену снижать. Раньше можно было сразу требовать уменьшения стоимости, сейчас застройщик выполняет требование по устранению проблемы. Поэтому нужно рассчитывать на то, что будет устранен дефект, на компенсацию не стоит рассчитывать. Я рекомендую приглашать эксперта на приемку любого объекта», - рассказал он.

Президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил НСН, что в России планируется расширить локальное производство стройматериалов и перейти к реализации типовых проектов, как в Советском Союзе.

