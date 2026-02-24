Стагнация и падение на 10%: Какое жилье подешевело на рынке аренды
Наталья Перескокова заявила НСН, что ипотека остается для россиян практически неподъемной, поэтому они все еще отдают предпочтение съему жилья.
Рынок аренды квартир в Москве остается турбулентным, однако в некоторых сегментах наблюдается стагнация или даже снижение цены до 10%. Об этом НСН рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Рост цен на аренду жилья в Москве и Петербурге может составить от 8 до 15% в 2026 году, заявил в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Евгений Трифонов. Перескокова отметила, что говорить о росте цен на весь сегмент аренды некорректно, так как кое-где стоимость не вырастет вообще, а где-то даже упадет.
«Аренда сейчас в Москве дорогая и турбулентная, но уже без того ажиотажа, который был раньше. В ряде сегментов даже наблюдается стагнация или точечное снижение до 7-10%. Это происходит там, где есть переизбыток предложений. Но при этом хорошие объекты сдаются быстро. Нормальная однокомнатная квартира не с дизайнерским ремонтом будет стоить 60-70 тысяч, а двухкомнатная, наверное, от 100 тысяч. Но есть спальные районы, где цены ниже, и можно торговаться: это Некрасовка, Коммунарка, Южное Бутово. В старом фонде без ремонта можно сторговать 10-15% при долгой экспозиции. Там не вырастут цены. Но говорить о том, что на всю аренду вырастут цены на 20%, некорректно. В ближайшие полгода-год резкого падения точно не будет, так же, как и не будет резкого роста. Рост возможен осенью, но он традиционный», - рассказала она.
Также собеседница НСН уточнила, что ипотека сегодня остается для граждан неподъемной.
«Конечно, люди не могут вписаться в ипотеку. Смотрите, если даже брать семейную ипотеку, 12 миллионов, которые дают на квартиру в Москве, то ежемесячный платеж составит 72 тысячи. Но нужно помнить, что это новостройка, то есть нужно еще и где-то жить. А на «вторичке» нет никаких субсидированных ставок, очень высокие платежи, поэтому люди вынуждены снимать. Но тех, кто живет в Москве, никакими коврижками не выманишь. Лучше снимут комнату или женятся на девушке с квартирой. Так что оттока не будет, только приток», - резюмировала она.
Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев объяснил, что молодые россияне считают ипотеку кабалой или рабством потому, что им морально тяжело подписать контракт на 25–30 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
