Рынок аренды квартир в Москве остается турбулентным, однако в некоторых сегментах наблюдается стагнация или даже снижение цены до 10%. Об этом НСН рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Рост цен на аренду жилья в Москве и Петербурге может составить от 8 до 15% в 2026 году, заявил в разговоре с «Лентой.ру» риелтор Евгений Трифонов. Перескокова отметила, что говорить о росте цен на весь сегмент аренды некорректно, так как кое-где стоимость не вырастет вообще, а где-то даже упадет.

«Аренда сейчас в Москве дорогая и турбулентная, но уже без того ажиотажа, который был раньше. В ряде сегментов даже наблюдается стагнация или точечное снижение до 7-10%. Это происходит там, где есть переизбыток предложений. Но при этом хорошие объекты сдаются быстро. Нормальная однокомнатная квартира не с дизайнерским ремонтом будет стоить 60-70 тысяч, а двухкомнатная, наверное, от 100 тысяч. Но есть спальные районы, где цены ниже, и можно торговаться: это Некрасовка, Коммунарка, Южное Бутово. В старом фонде без ремонта можно сторговать 10-15% при долгой экспозиции. Там не вырастут цены. Но говорить о том, что на всю аренду вырастут цены на 20%, некорректно. В ближайшие полгода-год резкого падения точно не будет, так же, как и не будет резкого роста. Рост возможен осенью, но он традиционный», - рассказала она.