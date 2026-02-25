Мишустин: ВВП России за три года вырос более чем на 10%
25 февраля 202613:40
ВВП России за три года вырос более чем на 10%. Об этом в Госдуме заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая с докладом об итогах работы кабмина за 2025 год, он отметил, что рост российского ВВП соответствует общемировому уровню, в прошлом году он составил 1%.
По словам премьер-министра, одним из самых серьёзных вызовов в стала инфляция. По итогам 2025 года она сократилась до 5,6%.
Ранее Мишустин заявил, что Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам этому помешать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
