Мишустин: ВВП России за три года вырос более чем на 10%

Выступая с докладом об итогах работы кабмина за 2025 год, он отметил, что рост российского ВВП соответствует общемировому уровню, в прошлом году он составил 1%.

По словам премьер-министра, одним из самых серьёзных вызовов в стала инфляция. По итогам 2025 года она сократилась до 5,6%.

Ранее Мишустин заявил, что Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам этому помешать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

