Мишустин: Россия развивается вопреки всем попыткам этому помешать
25 февраля 202613:32
Россия продолжает уверенно развиваться. Как пишет RT, об этом в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Выступая с отчётом о работе правительства, он указал, что развитие страны продолжается вопреки «нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам»
Глава кабмина добавил, что российские власти работают в соответствии со стратегическим курсом, обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее спикер госдумы Вячеслав Володин назвал эффективной работу правительства в текущих условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
