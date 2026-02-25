Мишустин: Россия развивается вопреки всем попыткам этому помешать

Россия продолжает уверенно развиваться. Как пишет RT, об этом в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин: Ситуация на рынке труда стабильная

Выступая с отчётом о работе правительства, он указал, что развитие страны продолжается вопреки «нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам»

Глава кабмина добавил, что российские власти работают в соответствии со стратегическим курсом, обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее спикер госдумы Вячеслав Володин назвал эффективной работу правительства в текущих условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаПравительство РоссииМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры