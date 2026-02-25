Мишустин заявил о шести задачах, стоящих перед государством в 2026 году

По его словам, это сбережение и приумножение народа, повышение производительности труда и формирование прозрачной конкурентной деловой среды.

Кроме того, необходимо изменить структуру внешней торговли с прицелом на поставки высокотехнологичной продукции, сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых и обеспечить постоянное технологическое обновление.

Он добавил, что над решением данных задач правительство, парламент, Центробанк и регионы РФ должны действовать сообща.

Ранее Мишустин заявил, что ВВП России за три года вырос более чем на 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».