Тренер Перев развеял главный миф о фитнес-инструкторах

По словам Перева, красивое тело может говорить о личной дисциплине специалиста. Но считать это доказательством профессионализма не стоит. При выборе тренера важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на подход к работе, умение объяснить процесс, выстроить систему под конкретного человека.



Эксперт добавил, что многие выбирают инструктора исключительно по внешности и думают, что отличная форма автоматически позволит привести к такому же результату любого клиента.



По мнению Перева, грамотный наставник должен учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки, режим дня и психологические особенности подопечного. Его задача — обучать, а не просто считать подходы и повторения.



На днях фитнес-тренер высмеяла пользу от одной тренировки в неделю.

