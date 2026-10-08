Тренер Перев развеял главный миф о фитнес-инструкторах

Фитнес-инструктор Сергей Перев заявил, что идеальная физическая форма наставника сама по себе не говорит о его профессионализме. Об этом эксперт сообщил в разговоре с NEWS.ru.

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По словам Перева, красивое тело может говорить о личной дисциплине специалиста. Но считать это доказательством профессионализма не стоит. При выборе тренера важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на подход к работе, умение объяснить процесс, выстроить систему под конкретного человека.

Эксперт добавил, что многие выбирают инструктора исключительно по внешности и думают, что отличная форма автоматически позволит привести к такому же результату любого клиента.

По мнению Перева, грамотный наставник должен учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки, режим дня и психологические особенности подопечного. Его задача — обучать, а не просто считать подходы и повторения.

На днях фитнес-тренер высмеяла пользу от одной тренировки в неделю.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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