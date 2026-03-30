«Понятно, что если идти в ЦУМ, то можно одеться и на большую сумму, но, мне кажется, если брать какой-то адекватный маркетплейс, то можно уложиться в более скромный бюджет. Это такие нерациональные траты, потому что потом костюм может не носиться. Можно даже найти какую-то одежду, которую человек одевал на другое мероприятие и сделать из этого какой-то костюм, добавить галстук или что-то еще. Я не думаю, что хорошая идея тратить на выпускной 120 тысяч рублей. В целях экономии можно посмотреть одежду даже на каких-то досках объявлений. Эта одежда на один раз. Можно пойти в ателье и доработать ее с помощью портного за пару тысяч рублей. Понятно, что если есть бюджет, то можно пойти в торговые центры и купить в более премиальных местах. Можно найти какой-то вообще простой костюм, и это будет выглядеть вполне нормально. Не нужно вводить специальный дресс-код для выпускного», - рассказал он.

Ранее стало известно, что в школах Москвы набирает популярность новый формат празднования окончания начальной школы - на яхтах и в ресторанах с приглашением блогеров. Стоимость таких мероприятий достигает 1,5 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

