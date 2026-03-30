Стилист раскрыл, как бюджетно одеться на выпускной
Александр Белов заявил НСН, что костюм или платье на школьный выпускной - это одежда на один раз, так что нерационально тратить на нее много денег.
Нет смысла тратить на образ для выпускного 120 тысяч рублей, можно выбрать бюджетный костюм или платье на маркетплейсах, либо вообще дополнить аксессуарами какой-то старый комплект из гардероба, который был одет пару раз. Об этом НСН рассказал международный эксперт по стилю Александр Белов.
Сборы на школьный выпускной могут превысить 120 тысяч рублей в 2026 году, пишет «Москва 24» со ссылкой на персонального стилиста и фешн-эксперта Эмму Болохнову. При этом, по ее словам, в масс-маркете хорошо сидящий костюм для юноши можно собрать за 10–15 тысяч рублей, с обувью получится уложиться в 20–30 тысяч. В мидл-сегменте костюм будет стоить минимум 50 тысяч, еще 15–20 тысяч придется отдать за обувь. Белов раскрыл, сколько денег нужно на хороший образ.
«Понятно, что если идти в ЦУМ, то можно одеться и на большую сумму, но, мне кажется, если брать какой-то адекватный маркетплейс, то можно уложиться в более скромный бюджет. Это такие нерациональные траты, потому что потом костюм может не носиться. Можно даже найти какую-то одежду, которую человек одевал на другое мероприятие и сделать из этого какой-то костюм, добавить галстук или что-то еще. Я не думаю, что хорошая идея тратить на выпускной 120 тысяч рублей. В целях экономии можно посмотреть одежду даже на каких-то досках объявлений. Эта одежда на один раз. Можно пойти в ателье и доработать ее с помощью портного за пару тысяч рублей. Понятно, что если есть бюджет, то можно пойти в торговые центры и купить в более премиальных местах. Можно найти какой-то вообще простой костюм, и это будет выглядеть вполне нормально. Не нужно вводить специальный дресс-код для выпускного», - рассказал он.
Ранее стало известно, что в школах Москвы набирает популярность новый формат празднования окончания начальной школы - на яхтах и в ресторанах с приглашением блогеров. Стоимость таких мероприятий достигает 1,5 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
