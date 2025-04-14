Омбудсмен Волынец потребовала запретить продажу тату-машинок детям
Сегодня в обществе должно измениться отношение к татуировкам, причем начинать надо с разговоров с родителями и детьми, сказала НСН Ирина Волынец.
Нанесение татуировок в домашних условиях может нанести серьезный урон детскому здоровью, а при коллективном пользовании машинкой можно занести инфекцию, которая попадает в кровь через нестерильные иглы. Об этом НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Школьники начали массово приобретать на маркетплейсах тату-машинки за 2000 рублей, чтобы набивать татуировки в домашних условиях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. При этом входящие в комплект краски не предназначены для человеческой кожи — их используют начинающие тату-мастера для тренировки на искусственном материале. Помимо того, что такие машинки продаются в свободном доступе, продавцы не требуют от покупателей подтвердить свой возраст. По словам Волынец, такая практика крайне опасна для здоровья детей.
«Это очень опасно для детского здоровья. В частности, если дети будут пользоваться одной и той же машинкой, есть риск возникновения вирусных, инфекционных заболеваний, передающихся через нестерильные иглы, через кровь. Во-первых, такие товары должны продаваться с пометкой “18+”. Во-вторых, надо обращать внимание при выдаче этой продукции, сколько лет человеку, который ее забирает, потому что дети могут воспользоваться аккаунтом своих родителей и взять себе эту машинку. В-третьих, не стоит забывать, что такая продукция продается не только на маркетплейсах, но и в обычных магазинах», — сказала Волынец.
По мнению собеседницы НСН, чтобы отвадить детей от пагубного увлечения, нужно работать не только с несовершеннолетними, но и с родителями.
«Сегодня школьники не могут сделать себе татуировки в тату-салонах, потому что это запрещено законодательством, но есть случаи, когда родители не против. Ребенок может пожалеть о случившемся уже в 18 лет, потому что сводить татуировки сложно и дорого, к тому же полностью бесследно татуировки не сводятся. Конечно, нужно предупреждать продавцов и вносить изменения в закон, но одними запретами проблема не решается. Нужно проводить профилактические беседы не только с детьми, но и с родителями. Кроме того, родители должны рассказать детям, что есть ряд профессий (в том числе престижных), которые ставят ограничения на найм людей с татуировкой», — добавила детский омбудсмен.
В свою очередь мастер тату-салона Артур Корчагин заявил НСН, что качество таких машинок за 2000 рублей оставляет желать лучшего — стоимость профессионального оборудования начинается от 25 тысяч рублей.
«Профессиональная машинка будет стоить от 25 тысяч рублей и выше, но начинающие мастера могут научиться на дешевом оборудовании. Что же касается татуировок для детей, у меня есть правило: татуировки несовершеннолетним делаю только с разрешения родителей. Бывает, люди приходят исправлять татуировки во взрослом возрасте: взгляды меняются, что-то случается в жизни, и тогда работы исправляют, перекрывают или сводят», — сказал Корчагин.
Ранее тату-мастер Александр Касаткин заявил НСН, что удалять или перебивать татуировки приходит каждый второй клиент — как правило, исправляют старые некачественные рисунки, меняют их на более зрелые и эстетичные. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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