Нанесение татуировок в домашних условиях может нанести серьезный урон детскому здоровью, а при коллективном пользовании машинкой можно занести инфекцию, которая попадает в кровь через нестерильные иглы. Об этом НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Школьники начали массово приобретать на маркетплейсах тату-машинки за 2000 рублей, чтобы набивать татуировки в домашних условиях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. При этом входящие в комплект краски не предназначены для человеческой кожи — их используют начинающие тату-мастера для тренировки на искусственном материале. Помимо того, что такие машинки продаются в свободном доступе, продавцы не требуют от покупателей подтвердить свой возраст. По словам Волынец, такая практика крайне опасна для здоровья детей.

«Это очень опасно для детского здоровья. В частности, если дети будут пользоваться одной и той же машинкой, есть риск возникновения вирусных, инфекционных заболеваний, передающихся через нестерильные иглы, через кровь. Во-первых, такие товары должны продаваться с пометкой “18+”. Во-вторых, надо обращать внимание при выдаче этой продукции, сколько лет человеку, который ее забирает, потому что дети могут воспользоваться аккаунтом своих родителей и взять себе эту машинку. В-третьих, не стоит забывать, что такая продукция продается не только на маркетплейсах, но и в обычных магазинах», — сказала Волынец.