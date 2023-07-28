Трехсторонняя комиссия поддержала индексацию МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года
Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала индексацию Минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба вице-премьера Татьяны Голиковой.
В сообщении говорится, что проект федерального закона предусматривает повышение МРОТ на 18,5% - до 19 242 рублей. Благодаря этому, его соотношение с медианной зарплатой за 2022 год увеличится до 47,7%.
В аппарате Голиковой также указали, что увеличение МРОТ поспособствует повышению зарплаты около 4,8 млн россиян.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что увеличение МРОТ повлечет за собой повышение доходов всех слоев населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru