Трехсторонняя комиссия поддержала индексацию МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

В сообщении говорится, что проект федерального закона предусматривает повышение МРОТ на 18,5% - до 19 242 рублей. Благодаря этому, его соотношение с медианной зарплатой за 2022 год увеличится до 47,7%.

В аппарате Голиковой также указали, что увеличение МРОТ поспособствует повышению зарплаты около 4,8 млн россиян.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что увеличение МРОТ повлечет за собой повышение доходов всех слоев населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

