В Раменском сработали сигналы оповещения из-за кибератаки
Сигналы оповещения сработали в городе Раменское Московской области из-за кибератаки. Об этом сообщил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в своем Telegram-канале.
«Система оповещения подверглась хакерской атаке... во всех территориальных управлениях и на территории города сработали сигналы оповещения», - написал он.
Малышев подчеркнул, что в округе стабильная обстановка, угрозы для населения нет. Все ключевые объекты инфраструктуры и службы жизнеобеспечения продолжают работать в обычном режиме.
Ранее руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил, что хакеры начали взламывать умные часы для доступа к персональным данным, пишет 360.ru.
