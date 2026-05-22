В Раменском сработали сигналы оповещения из-за кибератаки

Сигналы оповещения сработали в городе Раменское Московской области из-за кибератаки. Об этом сообщил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в своем Telegram-канале.

«Система оповещения подверглась хакерской атаке... во всех территориальных управлениях и на территории города сработали сигналы оповещения», - написал он.

Малышев подчеркнул, что в округе стабильная обстановка, угрозы для населения нет. Все ключевые объекты инфраструктуры и службы жизнеобеспечения продолжают работать в обычном режиме.

Ранее руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил, что хакеры начали взламывать умные часы для доступа к персональным данным, пишет 360.ru.

