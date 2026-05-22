СМИ: Переговорные позиции США и Ирана сблизились
22 мая 202605:32
Переговорные позиции Вашингтона и Тегерана сблизились, сообщает Reuters.
Как заявил высокопоставленный иранский источник агентства, соглашение с США не достигнуто, но произошло сближение по переговорным позициям. Среди проблемных позиций - обогащение урана в Иране и контроль Тегерана над Ормузским проливом.
Ранее Иран заявил, что США ждут сюрпризы, если военные действия возобновятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
