Провинция Альберта проголосует по вопросу возможного отделения от Канады

Вопрос о возможном отделении провинции Альберта от Канады вынесут на референдум, который пройдет в октябре. Об этом заявила премьер территории Даниэль Смит, передает РИА Новости.

Голосование состоится 19 октября. У жителей провинции спросят, должна ли она оставаться в составе Канады или же правительству необходимо начать процедуру для проведения провинциального референдума, обязательного к исполнению.

Как уточнила Смит, предлагаемый вопрос референдума напрямую не запускает процесс отделения. В случае одобрения он лишь поручит властям запустить необходимую юридическую процедуру.

Провинция Альберта находится на западе Канады, ее население - около 5 млн человек. Сторонники идеи отделения территориальной единицы считают, что провинция вносит несоразмерно большой вклад в экономику Канады, но при этом не получает должную политическую репрезентацию.

