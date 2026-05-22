Провинция Альберта проголосует по вопросу возможного отделения от Канады
Вопрос о возможном отделении провинции Альберта от Канады вынесут на референдум, который пройдет в октябре. Об этом заявила премьер территории Даниэль Смит, передает РИА Новости.
Голосование состоится 19 октября. У жителей провинции спросят, должна ли она оставаться в составе Канады или же правительству необходимо начать процедуру для проведения провинциального референдума, обязательного к исполнению.
Как уточнила Смит, предлагаемый вопрос референдума напрямую не запускает процесс отделения. В случае одобрения он лишь поручит властям запустить необходимую юридическую процедуру.
Провинция Альберта находится на западе Канады, ее население - около 5 млн человек. Сторонники идеи отделения территориальной единицы считают, что провинция вносит несоразмерно большой вклад в экономику Канады, но при этом не получает должную политическую репрезентацию.
Ранее СМИ провели опрос и выяснили, что значительная часть населения Канады не исключает возможности вступления государства в Евросоюз, пишет Ura.ru.
