Минобороны заявило об уничтожении 217 украинских беспилотников за ночь

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России более 200 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Санкт-Петербургом.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, в результате удара по тепловозу на железнодорожной станции Унеча погибли четыре человека, пишет Ura.ru.

